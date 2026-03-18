Feuerwehr Essen

FW-E: Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus - Treppenraum verraucht

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Essen-Huttrop, Herwarthstraße, 18.03.2026, 02:46 Uhr (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, dem 18. März 2026, wurde die Feuerwehr Essen um 2:46 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Herwarthstraße in Essen-Huttrop alarmiert.

Mehrere Anrufende meldeten ein Feuer sowie einen bereits stark verrauchten Treppenraum. Die Einsatzkräfte der nahegelegenen Feuerwache Mitte stellten beim Eintreffen fest, dass bereits Flammen aus einem Zimmer schlugen. Zeitgleich flüchteten mehrere Personen durch den verrauchten Treppenraum ins Freie.

Da die geflüchteten Personen deutliche Rußablagerungen im Gesicht aufwiesen, ließ der Einsatzleiter umgehend ein größeres Rettungsstichwort auslösen und zusätzliche Kräfte des Rettungsdienstes nachalarmieren, um eine umfassende medizinische Versorgung sicherzustellen.

Parallel dazu wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen mit handgeführten Strahlrohren in die Brandwohnung vor und kontrollierten gleichzeitig den Treppenraum. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf weitere Teile der Wohnung verhindert werden.

Die Wohnungseigentümerin erlitt leichte Verbrennungen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie in ein Verbrennungszentrum nach Bochum transportiert. Fünf weiteren Personen, die Rauchgas ausgesetzt waren, wurden notärztlich untersucht, konnten jedoch vor Ort verbleiben.

Mehrere andere Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes verblieben während des Einsatzes in ihren Wohnungen, da dort keine Gefahr bestand.

Es wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen und Kontrollmessungen durchgeführt.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt derzeit die Polizei.

Die Feuerwehr Essen war mit Einsatzkräften der Feuerwachen Mitte und Rüttenscheid, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte sowie zahlreichen Kräften des Rettungsdienstes rund anderthalb Stunden im Einsatz.

Hinweis:

Die Feuerwehr Essen weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, nicht durch verrauchte Treppenräume zu flüchten. Sollte es in einem Mehrfamilienhaus brennen und der Treppenraum verraucht sein, bleiben Sie in Ihrer Wohnung, schließen Sie die Wohnungstür und machen Sie am Fenster auf sich aufmerksam. Die bauliche Struktur ist in der Regel so ausgelegt, dass Sie in Ihrer Wohnung sicher sind.

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