Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (03.02.2026), zwischen 16 und 20:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tannenstraße ein und entwendeten unter anderem Schmuck, Goldmünzen und mehrere Smartphones. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 03.02.2026 – 15:14

    POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 42-Jährigen

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung von 05.01.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6190613 Der am 03.01.2026 als vermisst gemeldete 42-Jährige wurde am vergangenen Sonntag (01.02.2026) tot aufgefunden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 12:20

    POL-PPRP: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (02.02.2026), gegen 17:10 Uhr, klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür einer Seniorin aus der Richard-Dehmel-Straße. Unter dem Vorwand, dass in einer Nachbarwohnung das Wasser abgestellt wurde und er etwas Wasser benötige, verschaffte er sich kurzzeitig Zugang zu der Wohnung und entwendete unbemerkte den Geldbeutel der Seniorin. Die Geschädigte beschrieb den Täter als circa 1,90 ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 12:19

    POL-PPRP: Wäschebrand in Mehrfamilienhaus

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (02.02.2026), gegen 21:40 Uhr, meldeten Anwohner Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kropsburgstraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen. Die Feuerwehr konnte in einem Zimmer einer Erdgeschosswohnung brennenden Wäschestücke auffinden und löschen, bevor das Feuer auf die Wohnung übergriff. Nach Angaben der Bewohner sei ...

    mehr
