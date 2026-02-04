Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (03.02.2026), zwischen 16 und 20:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tannenstraße ein und entwendeten unter anderem Schmuck, Goldmünzen und mehrere Smartphones. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

