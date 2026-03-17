Feuerwehr Essen

FW-E: Gefahrguteinsatz nach Verkehrsunfall auf der BAB 52 - Autobahn stundenlang gesperrt

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Essen-Frillendorf, BAB 52, 17.03.2026, 01:30 Uhr (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag wurde die Feuerwehr Essen um 01:30 Uhr über den Notruf 112 zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf alarmiert. Dort waren kurz vor bzw. am Anfang des A52-Tunnels Essen-Huttrop zwei Tanklastzüge aufeinander aufgefahren.

Durch die Kollision wurde an einem der mit Kerosin beladenen Tanklastzüge ein Tankfüllstutzen beschädigt, wodurch eine kleinere Menge des Gefahrstoffes austrat. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Austritt zügig eindämmen und verhinderten, dass das Kerosin in die Kanalisation gelangte.

Aufgrund der erhöhten Brand- und Explosionsgefahr wurde ein zweifacher Brandschutz aufgebaut. Hierzu stellten die Einsatzkräfte sowohl Löschschaum als auch Pulverlöschmittel bereit. Zusätzlich wurde die ausgetretene Kerosinmenge mit einem Schaumteppich abgedeckt, um die Bildung entzündlicher Dämpfe zu minimieren.

Da der Austritt des Gefahrstoffes schnell gestoppt werden konnte, waren keine weiteren Maßnahmen wie ein Umpumpen des Kerosins erforderlich.

Nach dem Abtransport des beschädigten Tanklastzuges musste die Fahrbahn aufwendig gereinigt werden. Die Bundesautobahn 52 blieb daher für die Dauer der Einsatzmaßnahmen durch die Autobahnpolizei gesperrt.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr, Einheiten des Umweltschutzzuges sowie Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte rund anderthalb Stunden im Einsatz.

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