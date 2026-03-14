Feuerwehr Essen

FW-E: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus - Mehrere Menschen und Tiere über Drehleitern gerettet

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Essen-Frohnhausen, Bentheimer Straße, 14.03.2026, 08:48 Uhr (ots)

Am heutigen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Essen zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Bentheimer Straße im Stadtteil Frohnhausen alarmiert. Anwohner hatten um 08:48 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie festgestellt hatten, dass in dem Gebäude ein Brand ausgebrochen war. Durch den Rauch im Treppenraum war ihnen der Weg ins Freie versperrt.

Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, bot sich ihnen ein dramatisches Lagebild. Es brannte eine Wohnung im zweiten Obergeschoss, eine starke Rauchentwicklung war von der Straße aus sichtbar und der Treppenraum war bereits massiv verraucht. Im dritten Obergeschoss machten mehrere Bewohner an den Fenstern auf sich aufmerksam, da sie ihre Wohnungen nicht mehr eigenständig verlassen konnten. Eine Person stand unmittelbar über der Brandwohnung am Fenster und war dort direkt dem Brandrauch ausgesetzt.

Umgehend wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht. Über die Drehleitern retteten die Einsatzkräfte vier Personen sowie zwei Hunde aus dem dritten Obergeschoss. Insgesamt wurden neun Personen aus dem Gebäude geführt und durch den Rettungsdienst betreut. Die Bewohner der Brandwohnung hatten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig ins Freie gerettet.

Parallel zur Rettung über die Drehleitern gingen mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vor. Diese kontrollierten den verrauchten Treppenraum und führten eine Bewohnerin ins Freie, bevor sie in die Brandwohnung zur Brandbekämpfung vorgingen. Das Feuer konnte mit zwei handgeführten Strahlrohren zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandwohnung brannte vollständig aus.

Aufgrund der großen Anzahl von betroffenen Bewohnern löste die Einsatzleitung ein großes Rettungsdienst-Stichwort aus, so dass zahlreiche Rettungsdienstfahrzeuge inklusive des Leitenden Notarztes zur Einsatzstelle entsandt wurden. Zusätzlich wurde ein Bus der Ruhrbahn angefordert, in dem die Personen betreut werden sollten.

Für die Dauer des Einsatzes waren die Straßen rund um die Bentheimer Straße voll gesperrt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwachen Borbeck, Rüttenscheid und Mitte sowie die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Essen-Borbeck. Zusätzlich waren zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes sowie Führungsdienste der Feuerwehr im Einsatz.

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