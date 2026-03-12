Feuerwehr Essen

FW-E: Sirenennetz der Stadt Essen vollständig aufgebaut - 87 Sirenen funktionsbereit - Kommunaler Warnmittelmix steht zur Warnung der Bevölkerung bereit

Essen, 12.03.2026 (ots)

Der Landesweite Warntag am Donnerstag, 12. März 2026, ist in Essen erfolgreich verlaufen. Stadt und Feuerwehr nutzten den Probealarm, um das Zusammenspiel der verschiedenen Warnsysteme zu testen und die Bevölkerung für Warnungen in Gefahrenlagen zu sensibilisieren. Dabei zeigte sich: Das Warnsystem der Stadt Essen ist leistungsfähig aufgestellt.

Ein zentraler Meilenstein wurde dabei erstmals sichtbar: Das Sirenennetz im Stadtgebiet ist nun vollständig ausgebaut. Insgesamt 87 Sirenen stehen im gesamten Stadtgebiet zur Verfügung und sind funktionsbereit. Damit sind alle Standorte umgesetzt, die im zugrunde liegenden Schallgutachten vorgesehen sind. Die Sirenen dienen dazu, die Bevölkerung bei außergewöhnlichen Ereignissen wie Großbränden, Extremwetterlagen, Chemieunfällen oder Kampfmittelfunden schnell auf Gefahren aufmerksam zu machen.

Der Warntag begann in Essen um 11 Uhr mit der Auslösung der Sirenen im Stadtgebiet. Zwischen den einzelnen Tonfolgen lagen jeweils fünf Minuten Pause. Ergänzend wurden Warnmeldungen über das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) verbreitet, das unter anderem die Warn-Apps NINA, KATWARN sowie Cell-Broadcast ansteuert.

Neben den bundesweiten Warnsystemen verfügt die Stadt Essen über einen umfassenden kommunalen Warnmittelmix, der im Ereignisfall ergänzend eingesetzt werden kann. Dazu zählen unter anderem digitale Stadtinformationstafeln, Warnmeldungen über die Internetseite der Stadt Essen und die Social-Media-Kanäle sowie zehn mobile Warnfahrzeuge der Feuerwehr Essen, die mit Lautsprechern ausgestattet sind. Diese Fahrzeuge können gezielt in Bereichen eingesetzt werden, in denen zusätzliche Warnhinweise erforderlich sind oder eine besondere Lageentwicklung besteht.

Durch das Zusammenspiel aus Sirenen, Cell-Broadcast, Warn-Apps, digitalen Informationstafeln und mobilen Lautsprecherfahrzeugen kann die Bevölkerung im Stadtgebiet schnell und möglichst flächendeckend erreicht werden. Der Warntag hat gezeigt, dass die technischen Systeme zuverlässig funktionieren und die Abläufe zwischen den beteiligten Stellen gut abgestimmt sind.

Die Rückmeldungen aus den Systemtests werden nun ausgewertet. In der Folge werden kleinere Nachjustierungen vorgenommen, um das Warnsystem weiter zu optimieren und die Abläufe künftig noch robuster zu gestalten.

Aus Sicht der Feuerwehr Essen war der Warntag daher ein voller Erfolg.

Der nächste Funktionstest findet im Rahmen des Bundesweiten Warntages am 10. September 2026 statt.

