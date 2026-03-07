Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer an Sporthalle im Essener Ostviertel - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Bild-Infos

Download

Essen-Ostviertel, Gustav-Hicking-Straße, 07.03.2026, 19:52 Uhr (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Essen um 19:52 Uhr durch zahlreiche Anrufe zur Sporthalle an der Gustav-Hicking-Straße im Essener Ostviertel alarmiert. Mehrere Anrufende berichteten von einem deutlichen Feuerschein in unmittelbarer Nähe des Gebäudes.

Die ersten Einsatzkräfte der nahegelegenen Feuerwache Mitte trafen zügig an der Einsatzstelle ein. Vor Ort brannte eine größere Sitzgruppe unmittelbar an der Sporthalle. Die Flammen schlugen bereits gegen die Glasfassade des Gebäudes.

Umgehend wurde die Brandbekämpfung mit zwei handgeführten Strahlrohren eingeleitet. Parallel kühlten die Einsatzkräfte die betroffene Gebäudeoberfläche. Durch das schnelle und gezielte Vorgehen konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Sporthalle in letzter Minute verhindert werden. Erste Scheiben waren bereits geplatzt, sodass Feuer und Rauch in das Gebäude hätten eindringen können. Im weiteren Einsatzverlauf wurde der Innenraum der Sporthalle kontrolliert. Dieser blieb glücklicherweise unbeschadet.

Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig abgelöscht werden.

Die Polizei Essen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwachen Mitte und Borbeck sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell