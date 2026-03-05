Feuerwehr Essen

FW-E: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - drei Bewohner leicht verletzt

Essen-Vogelheim, Welkerhude, 05.03.2026, 13:55 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Essen wurde heute Mittag um 13:55 Uhr zu einem Brandereignis in die Straße Welkerhude im Stadtteil Vogelheim alarmiert.

In der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses war es zu einem Brand gekommen. Die 36-jährige Bewohnerin hatte noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständige Löschversuche unternommen. Dabei zogen sich sowohl sie selbst als auch ihre beiden Kinder im Alter von 18 und 13 Jahren Verletzungen zu.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde eine Verrauchung der betroffenen Wohnung festgestellt. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in die Küche vor und konnte das Feuer mithilfe eines Kleinlöschgerätes schnell ablöschen.

Parallel dazu wurden die drei Bewohner durch den Rettungsdienst erstversorgt. Ein Transport in ein Krankenhaus erfolgte nicht. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde die Wohnung mithilfe eines Hochleistungslüfters entraucht. Aufgrund der Brandschäden ist die Wohnung derzeit unbewohnbar.

Die Ermittlung der Brandursache obliegt der Polizei.

Die Feuerwehr Essen war mit rund 25 Einsatzkräften für etwa eine Stunde im Einsatz. Beteiligt waren Einsatzkräfte der Feuerwachen Mitte, Kray und Borbeck sowie der Rettungsdienst der Stadt Essen.

