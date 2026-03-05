Feuerwehr Essen

FW-E: Brand einer Gartenlaube im Hinterhof - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Essen-Karnap, Arenbergstraße, 05.03.2026, 13:35 Uhr (ots)

Am Donnerstag, dem 05.03.2026, wurde die Feuerwehr Essen um 13:35 Uhr zu einem Brand an der Arenbergstraße in Essen-Karnap alarmiert. Zunächst wurde das Feuer einer Gartenlaube im Hinterhof gemeldet. Noch auf der Anfahrt gingen bei der Leitstelle weitere Meldungen ein, dass das Feuer auf ein angrenzendes Wohngebäude überzugreifen drohe. Daraufhin wurden zusätzliche Einsatzkräfte zur Einsatzstelle entsandt.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte die Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung und hatte sich auf einen Anbau des Mehrfamilienhauses ausgebreitet. Im angrenzenden Wohngebäude war bereits eine deutliche Rauchentwicklung festzustellen und mehrere Rauchwarnmelder wurden ausgelöst.

Sofort gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit handgeführten Strahlrohren zur Brandbekämpfung in den Garten vor. Parallel suchte ein weiterer Atemschutztrupp das Wohngebäude nach Personen ab. Glücklicherweise befanden sich zum Ausbruch des Feuers keine Personen im Gebäude.

Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Für die Nachlöscharbeiten mussten Teile des Anbaudaches aufgenommen werden, um Glutnester gezielt abzulöschen. Die angrenzenden Wohngebäude wurden mit einem Lüfter entraucht. Eine Bewohnerin, die vor Eintreffen der Feuerwehr Löschversuche mit einem Gartenschlauch unternommen hatte, wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr sowie dem Rettungsdienst für rund eine Stunde im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Arenbergstraße vollständig gesperrt.

