Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hausfriedensbruch

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagnachmittag verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Straße "Hölzengraben". Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Unbefugte das Grundstück betrat und sich umsah. Noch vor Eintreffen der Polizei stellte er den Eindringling, woraufhin dieser sich zu Fuß davon machte.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht zum ersten Mal dort war. Bereits am Freitag hatte er sich während der Öffnungszeiten in Begleitung eines weiteren Mannes in dem Geschäft aufgehalten und umgesehen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Er soll dunkle Haaren haben. Zur Tatzeit hatte er einen schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift, schwarze Jogginghosen und weiße Adidasschuhe mit schwarzen Streifen an.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell