Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendieb mit Haftbefehl festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagmittag wurden zwei Männer in einem Lebensmittelgeschäft in der Zollamtstraße vom Personal beim Ladendiebstahl ertappt.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den 47-jährigen Beschuldigten ein Haftbefehl vorlag, der nur durch die Zahlung eines vierstelligen Betrages hätte abgewendet werden können. Da der Verdächtige jedoch nicht in der Lage war, den Betrag aufzubringen, musste er mit zur Dienststelle kommen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er in die Justizvollzugsanstalt überführt.

Sein Begleiter, ein 38-jähriger Mann, konnte zunächst nicht eindeutig identifiziert werden, weshalb auch er zur Dienststelle gebracht wurde. Dort wurden seine Personalien schließlich verifiziert, und der 38-Jährige konnte im Anschluss wieder auf freien Fuß gesetzt werden. |pvd

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell