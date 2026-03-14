Feuerwehr Essen

FW-E: Feuerwehr evakuiert Fahrgäste mit Drehleitern aus liegengebliebener S-Bahn

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Essen-Kettwig, 14.03.2026, 11:45 Uhr (ots)

Am heutigen Samstagmittag kam es im Bereich Essen-Kettwig zu einer besonderen Rettungsaktion für die Feuerwehr Essen. Gegen 11:45 Uhr war eine S-Bahn auf der Strecke in Fahrtrichtung Düsseldorf aufgrund eines technischen Defektes zum Stillstand gekommen.

Der anwesende Notfallmanager der Deutschen Bahn forderte daraufhin die Feuerwehr zur Unterstützung an. In dem Zug befanden sich rund 55 Fahrgäste. Da der Zug auf einer Böschung zum Stehen gekommen war, konnten die Menschen die Bahn nicht gefahrlos eigenständig verlassen.

Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin, die Fahrgäste sicher aus dem Zug zu evakuieren. Hierzu wurden zwei Drehleitern eingesetzt. Über die Rettungskörbe der Drehleitern wurden die Personen nach und nach aus dem Zug nach unten gebracht und sicher auf den Boden transportiert.

Parallel organisierte die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr, mit dem die Fahrgäste ihre Reise fortsetzen konnten.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnten alle Fahrgäste sicher an den bereitgestellten Ersatzverkehr übergeben werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die Feuerwehr Essen war mit der Feuerwache Rüttenscheid sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Kettwig rund zwei Stunden im Einsatz.

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