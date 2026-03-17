Feuerwehr Essen

FW-E: Zimmerbrand in Verwaltungsgebäude - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

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Essen-Südviertel, Kronprinzenstraße, 17.03.2026, 05:45 Uhr (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Essen um 05:45 Uhr zu einem Brandereignis in einem Verwaltungsgebäude an der Kronprinzenstraße im Essener Südviertel alarmiert.

Eine Reinigungskraft bemerkte während ihrer Tätigkeit Rauch hinter einer Scheibe, nahm Brandgeruch wahr und handelte vorbildlich, indem sie umgehend den Notruf 112 wählte.

Die Leitstelle alarmierte daraufhin den Löschzug der Feuerwache Mitte. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Ein Konferenzraum im vierten Obergeschoss war deutlich verraucht.

Unverzüglich gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit einem handgeführten Strahlrohr zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte schnell lokalisiert und zügig unter Kontrolle gebracht werden.

Parallel zu den Löschmaßnahmen wurde vorsorglich eine Drehleiter in Stellung gebracht. Im Anschluss an die Brandbekämpfung führten die Einsatzkräfte umfangreiche Belüftungs- und Entrauchungsmaßnahmen durch, um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien.

Nach rund 60 Minuten waren die Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen und die eingesetzten Kräfte konnten wieder einrücken.

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