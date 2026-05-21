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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Diebstahl auf Friedhof
Die letzten Tage entwendeten Unbekannte Grablampen in Blaustein.

Ulm (ots)

Eine Zeugin teilte den Diebstahl des Grablichts von ihrem Familiengrab vom Friedhof in Blaustein-Klingenstein in der Walter-Otto-Straße mit. Laut ihren Angaben ereignete sich der Diebstahl zwischen dem 11.05.2026 und Mittwoch, den 20.05.2026. Mutmaßlich beim gewaltsamen Entwenden des Lichts wurde ein auf dem Grab befindliches Kreuz beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Blaustein hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Tatzusammenhang zu weiteren Friedhofsdiebstählen besteht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

++++ 0952406 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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