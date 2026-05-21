Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Reh kreuzt Fahrbahn

Am Mittwoch erfasste ein 45-Jähriger bei Nattheim ein Reh mit dem Auto.

Ulm (ots)

Um 5.10 Uhr fuhr der Mann auf der K3007 von Nattheim in Richtung Zöschingen. Dort kreuzte ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn. Der Fahrer des Audi konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Wild. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Die Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden am Pkw auf 2.000 Euro. Der Audi blieb fahrbereit. Ein Jagdpächter kümmerte sich um das verendete Tier.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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