Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch kam es auf der B311 bei Ehingen zu einem Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Um 16 Uhr fuhr eine 81-Jährige in der Salemstraße von Stetten in Richtung B311. An der Einmündung fuhr sie mit ihrem VW auf die Bundesstraße ein. Von links, aus Richtung Deppenhausen, kam eine 68-Jährige mit ihrem Hyundai. Die hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen in der Kreuzung zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der VW von der Fahrbahn und einen Abhang hinunter. In einem Rapsfeld kam das Auto zum Stehen. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Unfallbeteiligten. Beide Fahrerinnen hatten Glück und blieben unverletzt. Abschlepper bargen die total beschädigten Pkw. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 10.000 Euro.

++++0954221(BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell