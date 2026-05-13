Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Gaststätte in der Kutschergasse - 1. Nachtrag

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6272728

Nachdem es in der Nacht auf den 11.05.2026 in der Kutschergasse in Speyer in einer Gaststätte zu einem Brand gekommen war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort zwischenzeitlich durch Brandermittler und einen Gutachter untersucht. Dabei wurde auch ein Brandmittelspürhund eingesetzt. Auf Grund der bisherigen Ermittlungsergebnisse dürfte das Feuer vorsätzlich verursacht worden sein.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern weiter an.

Die Schadenshöhe wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Personen, die in der Tatnacht (zwischen 2 und 3 Uhr) verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kutschergasse gemacht haben, insbesondere zu auffälligen Personen, Geräuschen oder Fahrzeugen, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu wenden.

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