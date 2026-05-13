Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 56-Jährige nach Unfall verstorben

Leinsweiler (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Samstag (09.05.2026), gegen 18:50 Uhr, befuhr eine 56-Jährige mit einem vierrädrigen E-Scooter die Slevogtstraße in Leinsweiler in Richtung Kirchstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog sich die 56-Jährige Kopfverletzungen zu und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie am Abend des 12.05.2026 ihren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft Landau und die Polizei Landau haben die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

Hierzu werden auch Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341 287-0 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

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