Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Gaststätte Am Rübsamenwühl - 1. Nachtrag

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 09.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6271811

Nachdem es in den frühen Morgenstunden des 09.05.2026 in der Straße Am Rübsamenwühl in Speyer in einer Gaststätte zu einem Brand gekommen war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort zwischenzeitlich durch Brandermittler und einen Gutachter untersucht. Dabei wurde auch ein Brandmittelspürhund eingesetzt. Es konnte keine eindeutige Brandursache ermittelt werden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei zur Feststellung der genauen Brandursache dauern weiter an.

Die Schadenshöhe wird mittlerweile auf rund 250.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Personen, die in der Nacht zum Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich Am Rübsamenwühl gemacht haben, insbesondere zu auffälligen Personen, Geräuschen oder Fahrzeugen, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu wenden.

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