PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Gaststätte Am Rübsamenwühl - 1. Nachtrag

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 09.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6271811

Nachdem es in den frühen Morgenstunden des 09.05.2026 in der Straße Am Rübsamenwühl in Speyer in einer Gaststätte zu einem Brand gekommen war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort zwischenzeitlich durch Brandermittler und einen Gutachter untersucht. Dabei wurde auch ein Brandmittelspürhund eingesetzt. Es konnte keine eindeutige Brandursache ermittelt werden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei zur Feststellung der genauen Brandursache dauern weiter an.

Die Schadenshöhe wird mittlerweile auf rund 250.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Personen, die in der Nacht zum Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich Am Rübsamenwühl gemacht haben, insbesondere zu auffälligen Personen, Geräuschen oder Fahrzeugen, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 15:19

    POL-PPRP: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Bereits in der Nacht zum Donnerstag (07.05.2026), gegen 2:30 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe einer Gaststätte in der Kutschergasse in Speyer. Ein Zeuge nahm das Bersten der Scheibe war und sah eine Person vor der Gaststätte stehen. Während er die Polizei informierte, entfernte sich die Person in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können: - ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 12:01

    POL-PPRP: 56-Jährige nach Unfall verstorben

    Leinsweiler (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am Samstag (09.05.2026), gegen 18:50 Uhr, befuhr eine 56-Jährige mit einem vierrädrigen E-Scooter die Slevogtstraße in Leinsweiler in Richtung Kirchstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog sich die 56-Jährige ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 11:37

    POL-PPRP: Ergebnisse der ROADPOL-Kontrollwoche Truck & Bus vom 04.05. - 10.05.2026

    Präsidialbereich (ots) - Die Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs bleibt ein wichtiger Teil der polizeilichen Verkehrsüberwachung. Übermüdete Fahrer und technisch nicht einwandfreie Fahrzeuge stellen eine ernstzunehmende Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden dar. Für die Sicherheit im Straßenverkehr ist es deshalb wichtig, regelmäßig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren