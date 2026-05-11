Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Gaststätte - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Montagfrüh (11.05.2026, 2:50 Uhr) brach ein Feuer in der Kutschergasse in einer Gaststätte aus. Durch die unmittelbar eintreffenden Polizeikräfte und die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. In dem Mehrparteienhaus befanden sich drei Bewohner, welche unverletzt blieben. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei könnte es sich um Brandstiftung handeln.

Daher bittet die Polizei, Personen, die in der Nacht zum Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kutschergasse gemacht haben, insbesondere zu auffälligen Personen, Geräuschen oder Fahrzeugen, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu wenden.

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