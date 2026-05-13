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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Bereits in der Nacht zum Donnerstag (07.05.2026), gegen 2:30 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe einer Gaststätte in der Kutschergasse in Speyer. Ein Zeuge nahm das Bersten der Scheibe war und sah eine Person vor der Gaststätte stehen. Während er die Polizei informierte, entfernte sich die Person in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können:

   - Wer hat in der Nacht von Mittwoch (06.05.2026) auf Donnerstag 
     (07.05.2026) in der Zeit zwischen 1 Uhr und 3 Uhr Personen, 
     Fahrzeuge oder etwas Auffälliges im Umfeld der Gaststätte in der
     Kutschergasse beobachtet?
   - Hat jemand Hinweise zur Tat oder den Tätern?
   - Wer kann Hinweise auf die Identität der Person geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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