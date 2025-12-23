Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handel mit Betäubungsmitteln - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Montag (22.12.2025), gegen 14 Uhr, beobachteten Polizeikräfte einen 21-Jährigen beim mutmaßlichen Handel mit Kokain. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann insgesamt knapp neun Gramm Kokain in verkaufsfertigen Einheiten sowie 600 Euro Bargeld sicher.

Der 21-Jährige, der in Deutschland nicht gemeldet ist, wurde vorläufig festgenommen und am heutigen Dienstag (23.12.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen.

Im Anschluss wurde der 21-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell