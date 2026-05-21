Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Unfall mit Bus

Am Mittwochmorgen kam es in Langenau zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 8.45 Uhr. Eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Eichlesstraße. Beim Abbiegen nach rechts in die Lange Straße übersah sie offenbar den 49-Jährigen mit seinem Evobus. Dieser fuhr wohl nach links versetzt um an parkenden Autos vorbeizufahren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Polizeiposten Langenau nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 9.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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