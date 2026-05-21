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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Unfall mit Bus
Am Mittwochmorgen kam es in Langenau zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 8.45 Uhr. Eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Eichlesstraße. Beim Abbiegen nach rechts in die Lange Straße übersah sie offenbar den 49-Jährigen mit seinem Evobus. Dieser fuhr wohl nach links versetzt um an parkenden Autos vorbeizufahren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Polizeiposten Langenau nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 9.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

++++ 0950544(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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