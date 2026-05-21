Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfallverursacherin ermittelt

Dank eines aufmerksamen Zeugen war ein Unfall am Mittwoch in Göppingen schnell geklärt.

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr fuhr eine 81-Jährige in der Nördlichen Ringstraße gegen zwei Beton-Blumenkästen. Die waren auf einem Parkplatz vor einer Gaststätte aufgestellt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr die Seniorin mit ihrem VW in Richtung Stadionstraße weg. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Unfall beobachtet und Fotos von dem mutmaßlichen Verursacherfahrzeug gefertigt. Das Polizeirevier Göppingen nahm anhand des bekannten Kennzeichens die Ermittlungen auf und konnte den VW an der Halteranschrift feststellen. An dem Auto befanden sich Beschädigungen, die zu dem Unfall passten. Denn der Aufprall auf die Betonteile waren wohl so heftig, dass diese rund 60 cm nach hinten versetzt wurden. Die 81-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht entgegen. Durch den Unfall entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen wird, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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