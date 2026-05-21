Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Baumaschinen gestohlen

Unbekannte entwendeten von Dienstag auf Mittwoch Baugeräte von einer Baustelle in Süßen.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich vermutlich in den Nachtstunden. Im Graben der Baustelle befanden sich zwei Baumaschinen, ein Stampfer und ein Kompressorhammer. Von den Arbeitern waren die Maschinen wohl nicht besonders gesichert. Die Unbekannten holten die Geräte aus der Grube und nahmen sie mit. Die gestohlenen Gerätschaften dürften wohl am Tatort mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Polizeiposten Süßen hat die Ermittlungen aufgenommen.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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