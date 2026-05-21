Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Von der Straße abgekommen

Nach einem Unfall am Mittwoch war der BMW Schrott.

Ulm (ots)

Der 48-Jährige fuhr kurz nach 9 Uhr auf der K7406 zwischen Bermaringen und Temmenhausen. Aus ungeklärter Ursache geriet er mit seinem BMW nach rechts ins Bankett. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Nach einer Fahrt durch ein Feld schleuderte der BMW wieder auf die Straße und blieb dort total beschädigt stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Für Bergung und Reinigung war die Kreisstraße bis etwa 11.40 Uhr komplett gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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