Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Suche nach 54-Jährigem aus Lichtenstein-Unterhausen: Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von Verbrechen aus und veröffentlichen ein Foto des mutmaßlichen Tatfahrzeugs (Zeugenaufruf)

Bild-Infos

Download

Reutlingen (ots)

Lichtenstein/St. Johann (RT) - Alb-Donau-Kreis (UL) - Hannover (H)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung vom 02.12.2025 / 16 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6171014

Im Fall des seit Mitte November 2025 aus Lichtenstein-Unterhausen vermissten 54-Jährigen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen weiterhin unter Hochdruck an der Aufklärung des Falls. Zwischenzeitlich gehen die Strafverfolgungsbehörden davon aus, dass der Mann, dessen Verbleib nach wie vor gänzlich ungeklärt ist, Opfer einer Straftat geworden ist.

Wie bereits berichtet, war der 54-Jährige zuletzt am 13. November 2025 an seiner Wohnanschrift gesehen worden. Im Zuge der Vermisstensuche hatten die Ermittler um Zeugenhinweise zu einem dunklen Transporter mit Hannoveraner Kennzeichen gebeten, der am selben Abend in der Gutenbergstraße in Unterhausen aufgefallen war und mit dem Verschwinden in Verbindung gebracht werden konnte. Der Transporter konnte im Februar 2026 in Hannover lokalisiert werden. Im Fahrzeug fanden Kriminaltechniker Spuren des vermissten 54-Jährigen, die darauf schließen lassen, dass der Mann Opfer eines Verbrechens geworden ist.

Neue Hinweise erhoffen sich Staatsanwaltschaft und Polizei nun von weiteren Erkenntnissen zum mutmaßlichen Tatfahrzeug, einem dunkelgrauen Mercedes-Benz Vito mit dem amtlichen Kennzeichen H-KD 2278 und der Veröffentlichung eines Vergleichslichtbilds des Transporters. Demnach befand sich das Fahrzeug zwischen dem 13.11.2025 und dem 15.11.2025 auch im Bereich von St. Johann und dem angrenzenden Alb-Donau-Kreis (UL).

Zeugen, die ein solches bzw. konkret dieses Fahrzeug im zuvor genannten Zeitraum in St. Johann bzw. in der Umgebung oder aber auch im Alb-Donau-Kreis (UL) gesehen haben oder im Zusammenhang mit dem Verschwinden des 54-Jährigen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden weiterhin gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Kriminalkommissariat Reutlingen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell