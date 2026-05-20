Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei Tatverdächtige nach Raubüberfall am 13.04.2026 in Haft (Albstadt)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall auf einen 36-Jährigen am 13.04.2026 sind zwei Tatverdächtige von der Polizei festgenommen worden. Beide jungen Männer, ein 19-Jähriger und sein 17-jähriger Begleiter, befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6255065) soll das Duo gegen 21.15 Uhr in der Unterführung am Bahnhof Albstadt-Ebingen den später Geschädigten zunächst angesprochen und angegriffen haben und im weiteren Verlauf, als der 36-Jährige zu Boden gegangen war, von ihm Bargeld und weitere Gegenstände geraubt haben. Anschließend flüchtete das Duo, der Geschädigte wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Noch in der Nacht konnte der 19-Jährige als Tatverdächtiger ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er jedoch zunächst wieder auf freien Fuß entlassen.

Aufgrund des nunmehr auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht Hechingen erlassenen Haftbefehls wurde der 19-Jährige am 30.04.2026 an seiner Wohnanschrift festgenommen und in der Folge der Haftrichterin vorgeführt. Diese setzte den Haftbefehl in Vollzug, wonach der Ukrainer in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es außerdem, den zunächst unbekannten zweiten Tatverdächtigen zu identifizieren. Der 17-Jährige wurde am Montag vergangener Woche, den 11. Mai 2026, auf Grundlage eines weiteren richterlichen Haftbefehls ebenfalls an seiner Wohnanschrift festgenommen und nach der Vorführung bei der Haftrichterin wie sein Landsmann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (tr/ms)

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