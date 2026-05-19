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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Arbeitsunfall in Rottenburg

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ): Tödlicher Arbeitsunfall

Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Montagnachmittag auf einem Firmengelände in der Rottenburger Siebenlindenstraße ereignet. Ersten Ermittlungen nach war ein 67-Jähriger gegen 16.30 Uhr mit einem Lkw rückwärts auf das Firmengelände aufgefahren. Anschließend hielt er an, um vorwärts weiterzufahren. Beim Losfahren erfasste der Lkw-Lenker mit seinem Fahrzeug einen 57 Jahre alten Kollegen, der zu Fuß vor dem Laster vorbeigelaufen war. Der Fußgänger erlitt hierbei schwerste Verletzungen, denen er an der Unfallstelle erlag. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet. Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen waren die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Weiterhin waren Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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