Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Exhibitionisten, Steinewerfende Kinder, Raub, Einbruch, Brand, Auseinandersetzungen

Reutlingen (ots)

Steinewerfer

Zwei Kinder haben am Sonntagvormittag Steine und Holzstücke auf fahrende Autos auf der B28 geworfen. Gegen 11.45 Uhr standen die Kinder auf der Brücke im Bereich der Anschlussstelle Sondelfingen und warfen die Gegenstände auf die Fahrbahn. Ein auf der B28 fahrender VW Multivan, sowie ein VW Touran wurden hierdurch beschädigt, sodass ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Infolge konnte durch die Beamten ein Kind angetroffen werden, welches im Anschluss an seine Erziehungsberechtigte übergeben wurde. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder selbst durch die Steinewerfer geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (nf)

Reutlingen (RT): Jugendliche belästigt und gegen Auto getreten (Zeugenaufruf)

Nach einem circa 50 Jahre alten und ungefähr 180 bis 185 Zentimeter großen Mann von dünner Statur fahndet seit Sonntagmorgen das Polizeirevier Reutlingen. Dieser setzte sich gegen sechs Uhr an der Bushaltestelle in der Hermann-Ehlers-Straße neben eine 17-Jährige und berührte sie unsittlich. Außerdem folgte der Unbekannte der Jugendlichen zu Fuß noch in Richtung Pestalozzistraße. Als er offenbar erkannte, dass die 17-Jährige den Notruf wählte, drehte er ab. Gegen 6.20 Uhr pöbelte dann offenbar derselbe Unbekannte gegenüber einer Tankstelle in der Gustav-Schwab-Straße einen Mann an und schlug gegen dessen Auto. Ein Schaden entstand augenscheinlich nicht. Der offensichtlich betrunkene Unbekannte sprach aktzentfrei Deutsch und war mit einer weißen Jacke sowie einer blauen Jeans bekleidet. Unter der Kapuze trug er eine Basecap. Außerdem führte er einen dunklen Rucksack mit sich und trug Kopfhörer. Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Metzingen (RT): In der Öffentlichkeit selbst befriedigt (Zeugenaufruf)

Nach einem Exhibitionisten, der am Sonntagmorgen beim Bahnhof sein Unwesen getrieben hat, fahndet das Polizeirevier Metzingen. Gegen 7.40 Uhr bemerkte eine Zeugin in einem Gebüsch in der Eisenbahnstraße, zwischen einer Bäckerei und einem Praxisgebäude, einen Mann, der sein Glied entblößt hatte und sich selbst befriedigte. Von den hinzugerufenen Polizeibeamten konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Er ist circa 30 Jahre alt, zwischen 180 und 190 Zentimeter groß, dunkelhäutig und von normaler Statur. Bekleidet war er mit einer weißen Hose und einer türkisfarbenen Daunenjacke mit aufgedruckten Teddybären. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Metzingen unter der Telefonnummer 07123/924-0. (mr)

Bad Urach (RT): Jugendlicher mit E-Scooter verunglückt

Ein Jugendlicher musste am Sonntagabend nach einem Verkehrsunfall zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der 14-Jährige war gegen 20.10 Uhr mit einem E-Scooter auf dem parallel neben der Stuttgarter Straße verlaufenden Fußgängerweg in Richtung Dettingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Jugendliche zu Boden und zog sich mehrere Verletzungen zu. Eine Passantin fand den am Boden liegenden 14-Jährigen und verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. (ms)

Reutlingen (RT): Tabak geraubt (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann fahndet das Kriminalkommissariat Reutlingen nach einem Vorfall, der sich am Sonntagabend am Listplatz ereignet haben soll. Ein 28-Jähriger hatte sich, gegen 21.45 Uhr, vor einem Wettbüro aufgehalten, als er dort von dem Unbekannten plötzlich angegriffen worden sein soll. Dieser soll ihm gewaltsam eine Tabakpackung entrissen und ihn zu Boden geschlagen haben. In der Folge soll er weiter auf das am Boden liegende Opfer eingeschlagen und auch eingetreten haben, bevor er die Flucht ergriff. Der 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt, lehnte aber eine ärztliche Versorgung vor Ort ab. Der Unbekannte wird als dunkelhäutig, etwa 165 cm groß und von stabiler Figur beschrieben. Er hatte lange, schwarze Haare, die zu Rasta-Zöpfen geflochten waren. Bekleidet war er mit einer Bluejeans, einer schwarzen und einer blauen Jacke und mit Sneakern. Zudem hatte er eine schwarze Bauchtasche umgehängt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (cw)

Münsingen (RT): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in der Grundstraße ist ein Unbekannter in der Zeit von Samstag, zwölf Uhr, bis Sonntag, 11.15 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt und durchsuchte in den Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Bei Rot über die Kreuzung (Zeugenaufruf)

Nach dem Fahrer eines noch unbekannten Pkw der am Sonntagmittag an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Kolbstraße gefährdet wurde, sucht das Polizeirevier Kirchheim. Kurz vor 13 Uhr stand ein Streifenwagen an der roten Ampel an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Ecke Kolbstraße, als der Fahrer des gesuchten Wagens bei Grün von der Kolbstraße kommend nach links in die Stuttgarter Straße einbog und sich bereits im Kreuzungsbereich befand. Plötzlich kam ein dunkler Seat Cupra von der Paradiesstraße her und fuhr trotz Rotlichts mit hoher Geschwindigkeit in die Kreuzung ein, sodass der unbekannte Fahrer seinen Wagen durch eine Notbremsung bis zum Stillstand abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der Cupra fuhr in der Folge mit hoher Geschwindigkeit über die Kolbstraße in Richtung Bahnhof. Dabei soll er die folgende rote Ampel auf Höhe der Schülestraße missachtet und ohne langsamer zu werden, mit quietschenden Reifen nach rechts in die Einfahrt des dortigen Einkaufsmarktes eingebogen sein, wo der Wagen letztendlich gestoppt werden konnte. Nachdem bei dem 53 Jahre alten Fahrer neben einem vorläufigen Atemalkoholwert von 1,6 Promille auch Hinweise auf die Einnahme von Medikamenten ergaben, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Sein Führerschein wurde in der Folge beschlagnahmt. Zeugen und insbesondere der Fahrer des vorstehend beschriebenen unbekannten Pkws werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (cw)

Nürtingen (ES): Radler kollidiert

Schwer verletzt wurde eine 43-jährige Radlerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im Bereich Auf dem Säer. Die Frau war gegen 15.45 Uhr mit ihrem 54 Jahre alten Mann mit den Fahrrädern auf einem Feldweg dort unterwegs, als sich aufgrund einer Unachtsamkeit die Lenker der Räder verhakten. In der Folge stürzten die beiden Radler. Dabei wurde die Frau, die keinen Helm getragen hatte, schwer verletzt, ihr Mann nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (cw)

Esslingen (ES): Kind bei Sturz verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend verletzt worden. Der Junge befuhr gegen 18 Uhr die Neue Straße bergabwärts, als er beim Abbremsen über den Lenker zu Boden stürzte. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Mountainbike war augenscheinlich nur geringerer Schaden entstanden. (mr)

Neckartailfingen (ES): Brand in Rohbau

Zum Rohbau eines Schulgebäudes in der Reutlinger Straße sind die Einsatzkräfte am Sonntagmorgen, gegen 6.15 Uhr, gerufen worden. Zuvor hatte eine Zeugin eine dortige Rauchentwicklung gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, war es im Dachgiebel des Gebäudes aus noch unbekannter Ursache zu einem Brand gekommen, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Unter anderem war eine Plastikplane, die über die Front des Giebels gespannt war, geschmolzen. Vorläufigen Schätzungen zufolge beträgt der Sachschaden circa 5.000 Euro. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt. (mr)

Albstadt (ZAK): Betrunken und mit dem E-Scooter bestürzt

Mit dem E-Scooter ist ein 33-Jähriger am Sonntagabend in der Theodor-Groz-Straße gestürzt. Der Mann war gegen 18.45 Uhr mit seinem verbotenerweise mit zwei Personen besetzten Roller auf der Theodor-Groz-Straße unterwegs als er beim Rechtsabbiegen am Bordstein hängenblieb und stürzte. Während er unverletzt blieb wurde seine 24 Jahre alte Mitfahrerin so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,1 Promille weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Zudem fehlte an dem Roller der erforderliche Versicherungsschutz, weshalb der 33-Jährige jetzt mehreren Strafanzeigen entgegensieht. (cw)

Zimmern unter der Burg (ZAK): Vor Reiterin entblößt

Gegen einen 57-Jährigen ermittelt das Polizeirevier Balingen nach einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag bei Zimmern unter der Burg ereignet hat. Eine 33-Jährige war gegen 14.45 Uhr auf ihrem Pferd von Zimmern unter der Burg herkommend am Waldrand in Richtung Gößlingen unterwegs, als ihr plötzlich der Mann entgegentrat, der seinen Kopf mit einem Tuch verhüllt hatte und ansonsten nackt war. Dabei erschreckten sich Pferd und Reiterin so, dass die Frau Mühe hatte, sich auf dem Pferd zu halten und dieses wieder unter Kontrolle zu bringen. Der zunächst Unbekannte flüchte in den Wald. Weil die Frau aber unmittelbar einen Notruf absetzte, konnte der 57-Jährige im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ermittelt und vorübergehend festgenommen werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Zudem wird geprüft, ob der Mann für weitere, gleichgelagerte Vorfälle in Frage kommt. (cw)

Albstadt (ZAK): Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Zu einer Auseinandersetzung und auch Handgreiflichkeiten ist es am Sonntagnachmittag in der Christophstraße im Stadtteil Ebingen gekommen. Gegen 16.20 Uhr waren dort ein 16-Jähriger und ein 15-Jähriger aneinandergeraten sein. Dabei soll der Ältere auch einen Schraubenzieher eingesetzt haben, bevor er flüchtete. Verletzt wurde niemand. Der 16-Jährige konnte im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. (cw)

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