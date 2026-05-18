Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Drogen beschlagnahmt - mutmaßlicher Dealer in Haft (Kirchheim unter Teck)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Tatverdacht des Handeltreibens mit Amphetamin ist am Mittwoch, den 13. Mai 2026, ein 21-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Bei der Durchsuchung seines Zimmers wurden Drogen und Bargeld beschlagnahmt. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Am Mittwoch war die Polizei alarmiert worden, weil bei einer Begutachtung von Rauchmeldern in einer Asylunterkunft in der Deckenplatte durch den Hausmeister Drogen gefunden worden sind. In der Zimmerdecke des Tatverdächtigen konnten neben Bargeld über 800 Gramm Haschisch, fast 90 Ecstasy-Tabletten und eine nicht unerhebliche Menge an verschreibungspflichtigen Medikamenten aufgefunden werden.

Im Flurbereich vor dem Zimmer des 21-Jährigen konnten versteckt ebenfalls über 750 Gramm Haschisch, Ecstasy-Tabletten und mehrere tausend verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt werden, welche ebenfalls dem Tatverdächtigen gehören sollen.

Der 21-Jährige, welcher die griechisch-palästinensische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.(nf)

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