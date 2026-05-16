Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl von Skulptur; Verkehrsunfälle; Brand; Versuchter Wohnungseinbruch

Reutlingen (ots)

Skulptur von Messegelände entwendet (Zeugenaufruf)

Zu einem nicht alltäglichen Diebstahl ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Gelände einer Gartenmesse gekommen, welche derzeit in der Parkanlage Pomologie stattfindet. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen 18.35 Uhr und 09.45 Uhr eine circa 1,70 Meter große pinkfarbene Giraffenskulptur. Die Giraffe, welche mit einem Seil gesichert war, wurde auf bislang unbekannte Weise vom Ausstellungsgelände abtransportiert. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder etwas zum Verbleib der Skulptur sagen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden.

Metzingen (RT): Unfall im Kreuzungsbereich

Eine Vorfahrtsmissachtung hat am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall geführt. Kurz vor 17 Uhr fuhr eine 57 Jahre alte Frau mit ihrem VW Up vom Mühlgässle in die Kreuzung mit der Eninger Straße und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Opel Corsa einer 24-Jährigen. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt, die Opel-Lenkerin wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum eingeliefert. Beide Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 12.000 Euro belaufen dürfte, waren nach der Kollision nicht mehr fahrtauglich.

Trochtelfingen (RT): Carportbrand

Zu einem gemeldeten Brand in einem überdachten Stellplatz in der Straße "Am Degelberg" sind am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgerückt. Nach bisherigen Ermittlungen geriet Scheitholz, welches auf einem im Carport abgestellten Anhänger gelagert war, aus unbekannter Ursache in Brand. Der Feuerwehr, die mit neun Einsatzfahrzeugen ausgerückt war, gelang es, die Ausbreitung der Flammen auf den Autounterstand zu begrenzen. Trotz der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen wurde das angrenzende Einfamilienhaus in Mitleidenschaft gezogen. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen vor Ort, verletzt wurde aber niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 60.000 Euro geschätzt.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher durch Bewohner gestört (Zeugenaufruf)

Am späten Freitagabend ist die Polizei zu einem versuchten Einbruch in den Mühlweg gerufen worden. Gegen 22 Uhr machte sich ein Unbekannter zunächst an einem Rollladen an der Rückseite eines Mehrfamilienhauses zu schaffen und versuchte in der Folge das Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Eine Bewohnerin, die sich im Gebäude aufhielt, hörte dies und schaltete das Licht an. Der Täter, von welchem eine vage Beschreibung vorliegt, flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Der Mann soll etwa 180 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er war zudem mit einer grauen Hose und einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0711/7091-3 erbeten.

Nürtingen (ES): Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen hat sich in der Nacht zum Samstag im Stadtteil Roßdorf ereignet. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war ein mit fünf Insassen besetzter Toyota Yaris gegen 3 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Berliner Straße in Richtung Roßdorfweg unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve kam der Pkw, auf Höhe der dortigen Schießanlage, nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß zunächst mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum. Nach der Kollision rutschte der Toyota mehrere Meter eine angrenzende Böschung hinab, bevor das Fahrzeug zum Stillstand kam. Die fünf männlichen Fahrzeuginsassen im Alter von 17 Jahren wurden vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt. Während zwei Jugendliche unverletzt an ihre Eltern übergeben werden konnten, wurden die drei weiteren in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein 17-Jähriger erlitt lebensgefährliche Verletzungen, zwei wurden leicht verletzt. Neben dem Rettungsdienst, der mit fünf Fahrzeugen am Einsatzort war, kam die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an die Unfallstelle. Da die Anzahl der Fahrzeuginsassen zunächst nicht abschließend geklärt werden konnte, wurde zur Absuche des Unfallorts ein Polizeihubschrauber angefordert. Der Toyota, an welchem Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstand, musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Ermittlungen zum Fahrzeuglenker dauern derzeit an.

Mössingen (TÜ): Ape überschlägt sich

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr auf dem Fuß- und Radweg entlang des Nordrings gekommen. Ein 54-Jähriger war zusammen mit einer 53-jährigen Frau auf einer Ape des Herstellers Piaggio in Richtung Mössingen unterwegs, als er aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links in den bepflanzten Grünstreifen geriet. Das dreirädrige Rollermobil überschlug sich in der Folge, wobei sich die 53-jährige Beifahrerin verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Schömberg (ZAK): Motorradfahrer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag erlitten. Der 55-Jährige war gegen 11.15 Uhr mit seiner BMW GS 1300 in einer Gruppe von mehreren Motorradfahrern auf der Dautmerger Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs und wollte im Verlauf einer abknickenden Vorfahrtstraße nach links in die Zimmerner Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem vorrangberechtigen Lkw-Gespann eines 42-Jährigen, welcher die Dautmerger Straße entgegengesetzt Richtung Ortsmitte befuhr. Beim anschließenden Sturz auf die Fahrbahn zog sich der 55-Jährige eine Verletzung an der Hand zu. Nach Erstversorgung an der Unfallörtlichkeit wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An der BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, der Schaden am Lkw wird auf circa 500 Euro beziffert.

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