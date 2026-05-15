Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bahnunfall in Trochtelfingen

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Autofahrer bei Kollision mit Zug schwer verletzt

Zu einem Bahnunfall mit einer schwerverletzten Person ist es am Freitagnachmittag in Trochtelfingen gekommen. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 72 Jahre alter Mann mit seinem Ford kurz vor 17.30 Uhr auf der Straße Am hohen Turm in Richtung B 313 unterwegs. Dabei übersah er offenbar das Rotlicht des dortigen unbeschrankten Bahnübergangs, worauf der Wagen von einem Zug erfasst wurde, der in Richtung Engstingen fuhr. Der Ford wurde durch die Wucht des Aufpralls total beschädigt und unter dem Schienenfahrzeug eingeklemmt. Durch die Feuerwehr musste der schwerverletzte Senior befreit und nach einer notärztlichen Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Im Zug befanden sich zum Unfallzeitpunkt neben dem Triebwagenführer nach aktuellen Erkenntnissen noch drei Fahrgäste. Sie alle blieben wie bislang bekannt unverletzt und wurden teilweise vom Rettungsdienst betreut. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde auch ein Polizeihubschrauber für Übersichtsaufnahmen aus der Luft angefordert. Auch eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei war vor Ort. Die Sperrung des Schienenverkehrs dauert aktuell (Stand 19 Uhr) noch an. Ebenso die Bergung des Autowracks mit Hilfe eines Krans. Ob und in welcher Höhe die Lok und die Gleise ebenfalls beschädigt wurden, steht noch nicht fest. Der Gesamtschaden kann daher noch nicht beziffert werden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und prüft dabei auch, ob der Autofahrer möglicherweise von einem Carportbrand in der nahegelegenen Straße Am Degelberg abgelenkt gewesen sein könnte. Das dortige Feuer war aus noch unbekannter Ursache gegen 17.15 Uhr ausgebrochen. (mr)

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