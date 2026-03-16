POL-PDMT: Korrektur zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 im Bereich der Polizeidirektion Montabaur
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Montabaur (ots)
Entgegen der am 13.03.26 veröffentlichen Meldung liegt die Aufklärungsquote im Jahr 2025 annähernd auf dem Niveau des Vorjahres. Eine deutliche Abweichung besteht nicht.
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Polizeidirektion Montabaur
Sylvia Gerz, PHK'in
Telefon: 02602-9226-312
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