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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Korrektur zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 im Bereich der Polizeidirektion Montabaur

Ein Dokument

Montabaur (ots)

Entgegen der am 13.03.26 veröffentlichen Meldung liegt die Aufklärungsquote im Jahr 2025 annähernd auf dem Niveau des Vorjahres. Eine deutliche Abweichung besteht nicht.

Wir bitten, die korrigierte Darstellung zu berücksichtigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Sylvia Gerz, PHK'in
Telefon: 02602-9226-312

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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