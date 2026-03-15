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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen bei Herschbach

Herschbach (ots)

Aufgrund eines aktuellen Polizeieinsatzes wird darum gebeten im Bereich der B 413 bei Herschbach, zwischen Dierdorf und Mündersbach, keine Anhalter mitzunehmen. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht nicht. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Pressemeldung veröffentlicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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