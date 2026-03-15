POL-PDMT: Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen bei Herschbach
Herschbach (ots)
Aufgrund eines aktuellen Polizeieinsatzes wird darum gebeten im Bereich der B 413 bei Herschbach, zwischen Dierdorf und Mündersbach, keine Anhalter mitzunehmen. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht nicht. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Pressemeldung veröffentlicht.
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