PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Drogen und Alkohol im Straßenverkehr

Selters/WW / Oberahr (ots)

Am 14.03.2026 wurden durch die Polizeiinspektion Montabaur in der Bahnhofstraße von Selters Verkehrskontrollen durchgeführt. Um 10:45 Uhr wurde dort ein 29-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert, der sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Marihuana und Amphetamin führte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Um 12:15 Uhr wurde dann an gleicher Stelle eine 43-jährige PKW-Fahrerin aus Nordrhein-Westfalen einer Kontrolle unterzogen. Die Beschuldigte stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen und ein Test bestätigte den Konsum von chemischen Substanzen. Da die Dame zudem keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß, wurde ein weiteres Verfahren gegen sie eingeleitet. Bei ihr wurden außerdem noch Reste von chemischen Drogen aufgefunden und sichergestellt. Um 15:35 Uhr wurde der Dienstelle ein weiterer Verkehrsteilnehmer auf der B255 bei Oberahr gemeldet, der mit seinem PKW im Straßengraben stand. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 61-jährigen Fahrers aus dem Oberwesterwald stellte sich heraus, dass der Beschuldigte mit 1,29 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Dem Fahrer wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Da auch die Beifahrerin mit 1,8 Promille unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Abschleppdienst verständigt, der den PKW abholte.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 13:43

    POL-PDMT: Unfall mit Paketlieferanten

    Heimborn (ots) - Am 12.03.2026 um ca. 11 Uhr ereignete sich auf dem Feldweg zwischen Auf der Bitz und der K19 in Heimborn, ein Unfall mit einem Paketlieferanten. Als dieser den Feldweg befuhr, gelang sein Transporter ins Rutschen und kam rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich einmal und kam an einem Baum zu stehen. Der Fahrer des Fahrzeugs verblieb leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf einen ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 13:41

    POL-PDMT: Fahrradfahrerin stürzt vor Kreisverkehr und verletzt sich leicht

    Montabaur (ots) - Am Freitag, den 06.03.2026, gegen 13:50 Uhr ereignete sich in der Weidestraße in Bad Marienberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 51 - jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die Weidenstraße aus Richtung Kirburger Straße kommend in Fahrtrichtung Markstraße. Kurz vor dem Kreisverkehr Weidenstraße / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren