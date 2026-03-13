Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 im Bereich der Polizeidirektion Montabaur

Montabaur (ots)

Erläuterungen zur Polizeilichen Kriminalstatistik der Polizeidirektion Montabaur des Jahres 2025 können der beigefügten Anlage entnommen werden.

Ergänzend wird auf die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Koblenz vom 10.März 2026 sowie auf die Veröffentlichung des Ministeriums des Innern und für Sport vom 09.März 2026 verwiesen.

