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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Herschbach. Personenfahndung nach Erpressung

Herschbach UWW (ots)

Gegen 10:37 Uhr wurde die Polizeiinspektion Montabaur über Notruf darüber informiert, dass gerade ein tätlicher Angriff in einem Wohnhaus stattfinden würde. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort konnten einen flüchtenden Täter verfolgen und vorläufig festnehmen. Es stellte sich heraus, dass diese männliche Person unter Vorhalt einer Softair Waffe und unter der Verwendung von Reizgas die Herausgabe von Bargeld erpressen wollte. Der geschädigten Bewohner des Einfamilienhauses verweigerte dies, woraufhin sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Die Ehefrau kam ihrem Mann zu Hilfe. Ihr gelang es den Täter zu verletzen und zumindest vorübergehend von einer weiteren Tatausführung abzulenken, bis schließlich die Polizei eintraf. Durch den Täter wurde zu Tatbeginn geäußert, dass er nicht alleine ist und seine Tat durch eine weitere Person bei Bedarf unterstützt wird. Hinweise diesbezüglich bestätigten sich nicht. Eine Fahndungsmaßnahme im umliegenden Waldgebiet unter Einsatz eines Polizeihubschraubers verlief ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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