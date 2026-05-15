Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brände von Fahrzeugen, Waschmaschine, Container; Exhibitionisten; Einbruch in Schule

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Nach Sturz in Klinik gebracht

Ein Radfahrer musste nach einem Sturz am Donnerstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Der 40-Jährige befuhr gegen 15.15 Uhr die Zahnradstrecke in Richtung Unterhausen, wobei er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und zu Fall kam. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung seiner erlittenen Verletzungen kam er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (mr)

Pfullingen (RT): Fahrzeugbrand

Zum Brand eines Autos sind die Einsatzkräfte am Donnerstagmittag, gegen 12.15 Uhr, gerufen worden. Auf dem Wanderparkplatz beim Elisenweg waren im Motorraum des zuvor abgeparkten Wagens wohl aufgrund eines technischen Defekte Flammen ausgebrochen, worauf eine Zeugin den Notruf wählte. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Danach musste der Pkw abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (mr)

Neuhausen/Fildern (ES): Bei Sturz verletzt

Zwei Radfahrer sind bei einem Sturz am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Die beiden Männer im Alter von 34 und 36 Jahren befuhren gegen 15.45 Uhr nebeneinander den Geh- und Radweg neben der L 1202 in Richtung Neuhausen. Auf Höhe eines Spielplatzes verhakten offenbar die Lenker, worauf beide zu Fall kamen. Auf Grund ihrer beim Sturz erlittenen Verletzungen wurden die Männer vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Mutmaßlicher Exhibitionist

Eines mutmaßlichen Exhibitionisten ist die Polizei am Donnerstagabend habhaft geworden. Kurz vor 19.30 Uhr hatte ein Zeuge den Notruf gewählt, nachdem ein Mann im Ginsterweg in der Öffentlichkeit sein Glied entblößt und onaniert hatte. Die Beamten konnten den alkoholisierten Tatverdächtigen in der Nähe antreffen. Er sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Deizisau (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Jahnstraße / Friedrich-List-Straße ereignet hat. Eine 28-Jährige befuhr gegen 16.45 Uhr mit ihrem Suzuki Swift die Jahnstraße, als sie an der Kreuzung den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 18 Jahre alten VW Tiguan-Fahrer übersah. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (nf)

Aichtal (ES): Unfall im Gegenverkehr

Ein immenser Sachschaden und drei nach derzeitigem Stand schwerverletzte Personen hat ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen am Donnerstagnachmittag auf der B312 bei Aich gefordert. Gegen 16.10 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zum Unfall auf dem Streckenabschnitt der B312, zwischen Aichtal und der Abfahrt Aichtal-Nord, alarmiert. Nach derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei war ein 72-jähriger Ford C-Max-Lenker während der Fahrt in Richtung Stuttgart in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Auf der Gegenfahrbahn streifte der Ford einen entgegenkommenden Audi A4 eines 72-Jährigen, welcher dadurch in die Leitplanken prallte und ins Schleudern geriet. In der Folge kollidierte der Audi mit einem hinter dem Ford ebenfalls in Richtung Stuttgart fahrenden Audi RS Q3. Der 38-jährige Fahrer des Audi RS Q3, sowie seine 36 Jahre alte Beifahrerin wurden, ebenso wie der 72-jähige Audi Fahrer, durch den Unfall schwer verletzt. Alle drei wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher und seine 67 Jahre alter Beifahrerin im Ford blieben unverletzt. Alle Fahrzeuge waren aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 90.000 Euro. Die B312 musste zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge mehrere Stunden voll gesperrt werden. (nf)

Dettingen unter Teck (ES): Betrunken und ohne Führerschein unterwegs (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei ermittelt gegen einen 51-jährigen Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinter, der am Donnerstagmittag alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs war. Der 51-Jährige befuhr zunächst die B27 in Fahrtrichtung Stuttgart und setzte seine Fahrt auf der A8 in Richtung München fort. Durch seine auffällige Fahrweise verständigten mehrere Verkehrsteilnehmer die Polizei. An der Anschlussstelle Kirchheim unter Teck - Ost fuhr der Sprinter Fahrer von der Autobahn ab und anschließend auf die B465 in Richtung Owen. Noch vor dem Eintreffend der Beamten hatte der 51-Jährige in Dettingen an einer roten Ampel Schwierigkeiten beim Anfahren, legte anstatt dem Vorwärtsgang den Rückwärtsgang ein und kollidierte mit dem hinter ihm stehenden Mini einer 77-Jährigen, wodurch ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstand. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes schlug den Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der 51-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Der von ihm ausgehändigte Führerschein stellte sich als Totalfälschung heraus. Aufgrund der gefährdenden Verkehrsweise des Sprinter-Fahrers auf der B27 und A8 werden Zeugen oder Geschädigte gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden.

Reichenbach/Fils (ES): In Schule eingebrochen

In die Schule in der Schulstraße sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen vermutlich in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, gegen 3.45 Uhr, über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort drangen sie ins verschlossene Lehrerzimmer ein, brachen dort die Schränke auf und durchwühlten sie. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nürtingen (ES): Brand einer Waschmaschine

Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand einer Waschmaschine im Badezimmer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Mittwochnachmittag in der Paulinenstraße gewesen sein. Gegen 15.30 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und sechs Rettungskräften vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Pkw Brand

Noch unklar ist die Ursache eines Fahrzeugbrandes am Freitagmorgen auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße. Gegen 4.20 Uhr waren Feuerwehr und Polizei zum Brand eines dort geparkten Skoda Karoq gerufen worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wagen bereits vollständig in Brand, der von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz war, gelöscht werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Zwei Kinder haben bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag Verletzungen erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren die beiden 13-jährigen Jungen gegen 14.45 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter die Gartenstraße in Richtung Sprollstraße, als das Vorderrad offenbar den Bordstein touchierte. In der Folge stürzten beide zu Boden. Während einer der Jungen vor Ort verbleiben konnte, musste sein Freund vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (mr)

Burladingen-Stetten (ZAK): Schrottfahrzeug in Brand gesetzt.

Zum Brand eines Fahrzeuges sind die Einsatzkräfte am frühen Freitagmorgen auf die Wendeplattform in der Straße Unter der Kapelle gerufen worden. Gegen 0.15 Uhr war dort ein schon länger abgestellter und seit 2020 nicht mehr zugelassener, mit Unrat gefüllter Opel Zafira in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnten den Brand rasch löschen. Ein nennenswerter Sachschaden dürfte an dem Schrottfahrzeug nicht entstanden sein. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (cw)

Grosselfingen (ZAK): Schrottcontainer in Brand geraten

Zum Brand auf dem Gelände eines Recylingbetriebes in der Gewerbestraße sind die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen ausgerückt. Gegen 8.45 Uhr war dort ein mit Elektroschrott und Akkus gefüllter Container in Brand geraten, was zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte. Die Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 37 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und zeitnah löschen. Verletzt wurde niemand. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte von einer Selbstentzündung der entsorgten Akkus ausgegangen werden. Am Container ist soweit bislang bekannt, kein Schaden entstanden. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. (cw)

Albstadt (ZAK): Mutmaßlicher Exhibitionist ertappt

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung muss sich ein 30-Jähriger verantworten, der sich am Donnerstagnachmittag in der Burgfelder Steige, in Stadtteil Margrethausen, entblößt haben soll. Gegen 17.30 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil ein Mann mit heruntergelassenen Hosen am Straßenrand stehen würde und auch schon eine Passantin unsittlich angesprochen haben soll. Beim Eintreffen der Streife war der Mann bereits wieder vollständig bekleidet. Weil er allerdings einen psychisch auffälligen Eindruck machte, wurde er einem Arzt vorgestellt und in der Folge in eine Fachklinik eingewiesen. (cw)

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