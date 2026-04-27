PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit im Saarpark endet mit Biss in Finger

Bremerhaven (ots)

Mit einem blutig gebissenen Finger endete in den frühen Morgenstunden des 26. April eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen im Alter von 31 und 40 Jahren im Saarpark an der Melchior-Schwoon-Straße in Bremerhaven-Lehe.

Während des Streits biss die 31-Jährige Bremerhavenerin ihrer Kontrahentin in den Daumen. Im weiteren Verlauf schlug und trat die 40-Jährige zurück.

Nach dem Vorfall begab sich die 40-Jährige mit einem blutenden Finger nach Hause, während die 31-Jährige vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 11:18

    POL-Bremerhaven: Mann stört Polizeieinsatz

    Bremerhaven (ots) - Im Bereich des Bremerhavener Hauptbahnhofes war es Donnerstagabend, 23. April, nach einer Körperverletzung gegen 20.30 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz gekommen. Ein unbeteiligter Passant bemerkte den Einsatz und mischte sich aktiv ein, wodurch er die Beamten erheblich behinderte. Diese erteilten dem Störenfried daraufhin einen Platzverweis, allerdings befolgte er diesen trotz mehrfacher ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 15:06

    POL-Bremerhaven: Zukunftstag 2026: Rund 80 Jungen und Mädchen erkunden die Polizei Bremerhaven

    Bremerhaven (ots) - Rund 80 Jungen und Mädchen nutzten am heutigen Zukunftstag - auch Girls'- bzw. Boys'-Day genannt - die Gelegenheit, sich über die vielfältigen Aufgaben der Ortspolizeibehörde Bremerhaven zu informieren. Dabei erhielten sie im Stadthaus 6 am Standort Lehe spannende Einblicke in die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten und ihrer angestellten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren