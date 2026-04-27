Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit im Saarpark endet mit Biss in Finger

Bremerhaven (ots)

Mit einem blutig gebissenen Finger endete in den frühen Morgenstunden des 26. April eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen im Alter von 31 und 40 Jahren im Saarpark an der Melchior-Schwoon-Straße in Bremerhaven-Lehe.

Während des Streits biss die 31-Jährige Bremerhavenerin ihrer Kontrahentin in den Daumen. Im weiteren Verlauf schlug und trat die 40-Jährige zurück.

Nach dem Vorfall begab sich die 40-Jährige mit einem blutenden Finger nach Hause, während die 31-Jährige vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

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