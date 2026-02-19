Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 41-Jähriger

Bad Dürkheim (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 18.02.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6219556

Die am 18.02.2026 als vermisst gemeldete 41-Jährige konnte wohlbehalten in der Nähe von Frankfurt/Main angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

