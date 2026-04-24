Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann stört Polizeieinsatz

Bremerhaven (ots)

Im Bereich des Bremerhavener Hauptbahnhofes war es Donnerstagabend, 23. April, nach einer Körperverletzung gegen 20.30 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz gekommen. Ein unbeteiligter Passant bemerkte den Einsatz und mischte sich aktiv ein, wodurch er die Beamten erheblich behinderte. Diese erteilten dem Störenfried daraufhin einen Platzverweis, allerdings befolgte er diesen trotz mehrfacher Aufforderung nicht. Als der Mann daraufhin in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete er Widerstand. Letztlich konnten die Einsatzkräfte den 42-Jährigen bändigen und in Gewahrsam nehmen. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

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