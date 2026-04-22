Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte zerstören Glasscheiben an Schulzentrum - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Zahlreiche Glasscheiben zerstört haben bislang unbekannte Täter am Montag, 20. April, an einem Schulzentrum in Bremerhaven-Geestemünde.

Eine Polizeistreife befuhr das Schulgelände im Bereich Schiffdorfer Chaussee/Georg-Büchner-Straße am Montagabend gegen 23.25 Uhr. Dabei fielen den Beamten die Schäden auf. Auf bisher ungeklärte Weise waren Fensterscheiben und Glaseinsätze von Türen beschädigt oder komplett zerstört worden. Zur Schadenshöhe kann die Polizei keine Angaben machen.

Die Taten ereigneten sich mutmaßlich zwischen dem Unterrichtsende am Nachmittag und dem Eintreffen des Streifenwagens am späten Abend. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

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