Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei nimmt Kupferdieb fest.

Bremerhaven (ots)

Auf Kupfer abgesehen hatte es am Montagvormittag, 20. April, ein Mann, als er ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Rickmersstraße in Bremerhaven-Lehe betrat.

Gegen 8.40 Uhr weckte der Mann das Interesse einer Zivilstreife der Polizei Bremerhaven, als er mit einer augenscheinlich leeren Plastiktüte das Haus betrat. Über Funk erfuhren die Beamten, dass aktuell noch eine Wohnung in dem Gebäude bewohnt ist.

Kurze Zeit später verließ der Mann das Haus mit einer prall gefüllten Plastiktüte. Die Einsatzkräfte entschlossen sich daraufhin zu einer Kontrolle. Dabei fanden sie Kupferteile sowie eine Akkuflex.

Bei der anschließenden Überprüfung des Hauses stellten die Beamten eine aufgebrochene Wohnung fest, in der Kupferleitungen abgetrennt worden waren. Weitere Spuren erhärteten den Tatverdacht gegen den 45-Jährigen. Die Polizisten stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher und nahmen den Mann zur weiteren Überprüfung mit auf das Revier. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er zunächst entlassen.

Wenig später kehrte der Tatverdächtige jedoch zum Tatort zurück und traf dort erneut auf Beamte, die mit der Spurensicherung beschäftigt waren. Daraufhin nahmen die Polizisten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls.

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