Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Fahrräder beschädigt, zahlreiche Störer in Gewahrsam genommen, vermisste Kinder aufgefunden, Verkehrsunfälle, Rollerfahrer geflüchtet, körperliche Auseinandersetzungen

Reutlingen (ots)

Zahlreiche Fahrräder beschädigt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt derzeit anlässlich einer Sachbeschädigungsserie im Bereich des Hauptbahnhofs Reutlingen. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Freitagnachmittag bis zum frühen Samstagmorgen, zwischen 16 Uhr und 1 Uhr, insgesamt 16 Fahrräder. Diese waren allesamt durch die Besitzer an den Fahrradständern des Bahnhofs in der Burkhardt+Weber-Straße abgestellt worden. An allen 16 Fahrrädern wurden die Reifen mittels eines unbekannten Gegenstands aufgeschnitten, so dass die Luft vollständig entwich. Im Rahmen der polizeilichen Anzeigenaufnahme vor Ort wurde unter anderem die Sicherung von Videomaterial veranlasst. Das Polizeirevier Reutlingen bittet zudem Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder zur Tatbegehung an sich machen können, unter der Rufnummer 07121/942-3333 Kontakt zum Polizeirevier Reutlingen aufzunehmen. Der entstandene Gesamtschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Reutlingen (RT): Randalierende Jugendliche

Unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 16-jährigen Jugendlichen aus Pfullingen, der am späten Samstagabend in der Reutlinger Innenstadt randaliert haben soll. Der 16-Jährige war zusammen mit vier weiteren bislang unbekannten Jugendlichen im Bereich der Müller-Galerie in der Wilhelmstraße unterwegs. Hier verhielt sich die fünfköpfige Gruppe aggressiv und warf ein dortiges Werbeelement der Gartenausstellung "Garden Life" um. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte von den fünf Personen lediglich der 16-Jährige angetroffen werden. Dieser verhielt sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten derart aggressiv, dass er zu Boden gebracht und mittels Handschließe fixiert werden musste. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 16-Jährige die Beamten beinahe durchgehend mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Ein bei ihm aufgefundenes Tierabwehrspray wurde polizeilich beschlagnahmt. Der Störer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben. Das Polizeirevier Pfullingen übernimmt die weiteren Ermittlungen gegen den Jugendlichen.

Metzingen (RT): Kinder in Waldgebiet vermisst

Zur Suche nach zwei vermissten Kindern sind am Samstagnachmittag mehrere Streifenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber ausgerückt. Gegen 16.20 Uhr meldeten Angehörige, dass zwei Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren bei einer Wanderung in einem Waldstück zwischen Metzingen und Kappishäusern verschwunden waren. Eigene Suchmaßnahmen der Angehörigen waren bis dato erfolglos verlaufen. In der Folge verlegten mehrere Streifenwagenbesatzungen zur Suche in das entsprechende Waldgebiet. Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen aus der Luft wurde zudem ein Polizeihubschrauber des Polizeipräsidiums Einsatz eingesetzt. Im Laufe der Fahndung konnten die beiden Kinder gegen 17.20 Uhr wohlbehalten an einem Parkplatz in Kappishäusern angetroffen und den Eltern überstellt werden.

Dettingen unter Teck (ES): Vorfahrt missachtet

Eine Vorfahrtsmissachtung ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen an der Kreuzung Ammerweg / Starenweg ereignet hat. Eine 27-Jährige befuhr gegen 9.40 Uhr mit ihrem Opel Mokka den Ammerweg, als sie an der Kreuzung den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 36 Jahre alten Fahrer eines VW Tiguan übersah. In der Folge stießen beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zu Folge blieben beide Beteiligte unverletzt.

Schlaitdorf (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Verkehrsunfall auf der B 27 bei Schlaitdorf ist es am Samstagnachmittag gekommen. Die 61-jährige Pkw-Lenkerin eines Ford Fiesta befuhr die B 27 gegen 14.45 Uhr in Fahrtrichtung Tübingen. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie auf Höhe Schlaitdorf mit ihrem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet die 61-Jährige mit ihrem Pkw ins Schleudern und prallte in der Folge gegen die am rechten Fahrbahnrand angebrachte Leitplanke. Der Sachschaden am Fahrzeug der Unfallverursacherin und an den Leitplanken wird auf jeweils 5.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Ford Fiesta war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Tübingen (TÜ): Nach Streitigkeiten in Gewahrsam genommen

Zu Streitigkeiten zwischen einem 36-Jährigen und einem Bekannten ist die Polizei am Samstagabend gegen 21.45 Uhr im Bereich des Busbahnhofs Tübingen ausgerückt. Der alkoholisierte 36-Jährige war aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Begleiter in Streit geraten, weshalb er seinen Bekannten in den Anlagensee gestoßen haben soll. Dieser wurde hierbei augenscheinlich nicht verletzt. Während der Sachverhaltsabklärung verhielt sich der erheblich alkoholisierte 36-Jährige gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten unkooperativ und aggressiv. Einem dem 36-Jährigen ausgesprochenen Platzverweis kam dieser nicht nach und weigerte sich, den Busbahnhof zu verlassen, weshalb er in der Folge in Gewahrsam genommen werden musste. Die Nacht auf Sonntag musste der 36-Jährige kostenpflichtig in einer polizeilichen Arrestzelle verbringen.

Ofterdingen (TÜ): Drei Auffahrunfälle aufgrund Unachtsamkeit

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind das Ergebnis zahlreicher aufeinander folgender Unfallereignisse auf der B 27 auf Höhe des Wohngebiets Weiherrain in Fahrtrichtung Balingen am Freitagnachmittag. Gegen 17 Uhr fuhr zunächst eine 58-jährige VW Golf-Fahrerin aufgrund Unachtsamkeit im Berufsverkehr auf den vor ihr fahrenden Toyota Yaris einer 25-Jährigen auf. Der hierbei entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. In der Folge kam es auf der B 27 zu weiteren Verkehrsunfällen mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Ebenfalls aufgrund Unachtsamkeit fuhr zunächst ein 31-Jähriger im aufgrund des vorangegangenen Unfalls stockenden Verkehrs mit seinem Dacia Jogger auf den Skoda Fabia eines vor ihm fahrenden 58-Jährigen auf. Auch eine hinter dem Dacia fahrende 39-Jährige bemerkte dies zu spät, woraufhin sie mit ihrem Hyundai Kona auf den Dacia auffuhr. Als Folge dieses Zusammenstoßes zwischen dem Hyundai und dem davorstehenden Dacia wurde der Dacia nochmals auf den bereits beschädigten Skoda Fabia geschoben. Der Skoda Fabia wiederum prallte aufgrund der Wucht des zweiten Zusammenstoßes auf den in erster Reihe stehenden Seat Leon eines 41-jährigen Mannes. Durch die Zusammenstöße der vier Pkw entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 13.000 Euro. Verletzt wurde bei den Unfällen glücklicherweise niemand.

Rangendingen (ZAK): Rollerfahrer geflüchtet

Das Polizeirevier Hechingen ermittelt derzeit gegen einen bislang unbekannten Rollerfahrer, welcher in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.30 Uhr auf einen Polizeibeamten zugefahren und anschließend geflüchtet ist. Der Fahrer sollte auf der L 391 / Hirrlinger Straße am Ortseingang von Rangendingen einer Kontrolle unterzogen werden, nachdem der Roller nicht beleuchtet und zudem aufgrund eines fehlenden Kennzeichens aufgefallen war. Beim Versuch eines Polizeibeamten, den Rollerfahrer einer Kontrolle zu unterziehen, verringerte dieser seine Geschwindigkeit jedoch nicht und fuhr direkt auf den auf der Fahrbahn stehenden Polizeibeamten zu, sodass dieser sich entfernen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Roller zu verhindern. Der Fahrer setzte seine Fahrt daraufhin ohne abzubremsen fort und flüchtete vor den Beamten in Richtung Ortsmitte. Kurz darauf konnte der Roller der Marke Piaggio in der Hirrlinger Straße, zwischen dem Hochburgweg und dem Storchengäßle, auf dem Gehweg liegend aufgefunden werden. Der Fahrer hatte den Roller augenscheinlich hier abgelegt und war fußläufig in unbekannte Richtung geflüchtet. Die entsprechenden polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrer verliefen ergebnislos. Die Ermittlungen zum aktuellen Besitzer des augenscheinlich weder zugelassenen noch versicherten Rollers dauern an. Das Kleinkraftrad wurde im weiteren Verlauf als Tatmittel beschlagnahmt und durch ein Abschleppunternehmen zum Polizeirevier Hechingen verbracht.

Albstadt (ZAK): Schlägerei in Nachtclub

Am frühen Sonntagmorgen ist es in einer Diskothek in Albstadt zu einer Schlägerei mit mehr als zehn Beteiligten gekommen. Gegen 1.15 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes in die Sigmaringer Straße zu einem Nachtclub gerufen. Nach ersten Erkenntnissen gerieten mehrere Personen im Untergeschoss des Nachtclubs in einen verbalen Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung ausartete. Durch den Sicherheitsdienst der Lokalität wurden die beiden Hauptaggressoren im Alter von 31 und 34 Jahren in den Außenbereich verbracht. Insgesamt wurden bei vier Personen leichte Verletzungen festgestellt. Sowohl die beiden Mitarbeiter der Diskothek als auch die beiden Gäste der Diskothek im Alter zwischen 22 und 33 Jahren konnten nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort entlassen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung vor Ort verhielten sich die beiden Störer weiterhin höchst aggressiv und unkooperativ. Da sie sich nicht beruhigen ließen, mussten sie schlussendlich in Gewahrsam genommen werden. Hierbei trat der 34-Jährige gegen eine Fahrzeugtür eines Streifenwagens wodurch diese beschädigt wurde. Die anderen drei Tatverdächtigen im Alter von 38 bis 55 Jahren konnten nach der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme den Heimweg antreten. Der Sachschaden an dem Streifenwagen wird mit etwa 2.000 Euro beziffert.

Winterlingen (ZAK): Körperverletzung

Auf Grund einer körperlichen Auseinandersetzung sind am frühen Sonntagmorgen zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei in den Winterlinger Ortsteil Benzingen zu einer Party ausgerückt. Gegen 2.45 Uhr waren nach ersten polizeilichen Ermittlungen ein 20-Jähriger und ein 19-Jähriger in dem Festzelt in der Hohenzollernstraße in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Hierbei hatte der 20-Jährige seinem Kontrahenten mehrere Faustschläge gegen den Kopf und den Oberkörper versetzt. Bei dem Versuch einer unbeteiligten 24-Jährigen, die Auseinandersetzung zu schlichten, wurde sie von dem 20-Jährigen in den Unterleib getreten. Ein 18-jähriger Gast schlug dem 20-Jährigen in Folge dessen mit der Faust gegen den Kopf. Bis auf den 18-Jährigen mussten alle Beteiligte zur medizinischen Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Augenscheinlich erlitten sie jedoch lediglich leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zum Tathergang und den jeweiligen Beteiligungen aufgenommen.

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