Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 57-Jahre alter Frau aus Kirchheim/Teck

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.05.2026, 15.46 Uhr

Die seit Dienstagvormittag, dem 12.05.2026, aus Kirchheim/Teck vermisste 57-Jährige konnte nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen in einem Hotel in Stuttgart wohlbehalten angetroffen werden. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten das hierzu bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen. (cw)

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