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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 57-Jahre alter Frau aus Kirchheim/Teck

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.05.2026, 15.46 Uhr

Die seit Dienstagvormittag, dem 12.05.2026, aus Kirchheim/Teck vermisste 57-Jährige konnte nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen in einem Hotel in Stuttgart wohlbehalten angetroffen werden. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten das hierzu bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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