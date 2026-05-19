POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 57-Jahre alter Frau aus Kirchheim/Teck
Reutlingen (ots)
Kirchheim/Teck (ES): Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.05.2026, 15.46 Uhr
Die seit Dienstagvormittag, dem 12.05.2026, aus Kirchheim/Teck vermisste 57-Jährige konnte nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen in einem Hotel in Stuttgart wohlbehalten angetroffen werden. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.
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