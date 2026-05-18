Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Schaden an Gasleitung, Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Bei Rot über die Ampel

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Abendeckkreuzung entstanden. Ein 18-Jähriger war gegen 19.15 Uhr mit einem Audi A3 auf der L 1200 von Ruit herkommend in Richtung Sillenbuch unterwegs. Hierbei missachtete er an der Abendeckkreuzung das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem Smart einer 67 Jahre alten Frau. Die Seniorin befuhr den Möhringer Weg vom Krankenhaus kommend und wollte nach links in Richtung Ruit abbiegen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Denkendorf (ES): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am frühen Montagmorgen in die Friedrichstraße ausgerückt. Gegen 05.55 Uhr geriet ein Mercedes-Benz vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand, nachdem der Fahrer an einer Ampel stand. Der 48-jährige Fahrer konnte gerade noch sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Trotz sofortigen Löschmaßnahmen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften ausgerückt war, entstand am Fahrzeug ein Totalschaden von mehreren zehntausend Euro. Der Mercedes wurde nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Friedrichstraße war zeitweiße wurde aufgrund notwenigen Reinigungsarbeiten zeitweise gesperrt. (nf)

Großbettlingen (ES): Schaden an Gasleitung

Aufgrund eines Schadens an einer Gasleitung ist es am Montagmorgen zu einem Einsatz der Rettungskräfte in Großbettlingen gekommen. Bei Bauarbeiten fiel in der Grafenberger Straße kurz vor neun Uhr ein Gegenstand auf eine freigelegte Gasleitung, die daraufhin zerbarst. Anschließend strömte Gas aus dem Leck. Durch Kräfte von Polizei und Feuerwehr wurden im Anschluss die Umgebung abgesperrt und die Häuser im Umkreis von 50 Metern geräumt. Betroffen waren hiervon etwa 25 Haushalte. Zirka 35 Personen mussten vorläufig in zwei öffentlichen Gebäuden untergebracht und betreut werden. Durch den Netzbetreiber konnte rasch die Gasleitung abgestellt werden. Nachdem anschließende Messungen der Feuerwehr negativ ausgefallen waren, konnten die Bewohner nach etwa einer halben Stunde in ihre Wohnungen zurückkehren und die Absperrmaßnahmen aufgehoben werden. Ersten Erkenntnissen nach wurde niemand verletzt. Der Schaden an der Gasleitung dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Feuerwehr Großbettlingen war mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen, darunter auch der Messtrupp aus Ostfildern, im Einsatz. (ms)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Schadensträchtiger Verkehrsunfall auf der B 463

Ein Schaden in Höhe von knapp 80.000 Euro ist am Montagvormittag bei einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf der B 463 bei Ebingen entstanden. Ein 29-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit einem Lkw auf der Bundesstraße in Richtung Lautlingen unterwegs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm aufgrund von Mäharbeiten anhalten musste. Trotz einer Vollbremsung schob er drei Pkw aufeinander. Ein Autofahrer wurde hierbei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Gegen 14.15 Uhr war der Unfall aufgenommen und die B 463 wieder frei befahrbar. (ms)

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