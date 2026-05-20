Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bootsunfall auf dem Neckar bei Reutlingen - Oferdingen

Reutlingen (ots)

Bootsunfall auf dem Neckar

Zu einem Bootsunfall auf dem Neckar bei Oferdingen mussten am Dienstagmittag die Rettungskräfte ausrücken. Eine 20 Jahre alte Frau war gegen 13.20 Uhr mit einem Angehörigen in einem privaten Zweierkajak flussabwärts in Richtung Mühlwehr unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Kajak in den Wehrbereich und kenterte dort. Die junge Frau wurde am Mittelwehr durch den dort herrschenden Strudel unter Wasser gedrückt. Bauarbeiter einer nahegelegenen Baustelle wurden auf die Hilferufe des männlichen Verunglückten aufmerksam. Zwei Arbeiter begaben sich daraufhin in den Lastkorb eines Krans und wurden zu der jungen Frau heruntergelassen. Den Männern gelang es schließlich, die 20-Jährige aus dem Wasserstrudel zu ziehen und mittels des Krans auf das Wehr zu legen. Es wurde sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen, die anschließend durch den unmittelbar nach dem Unfall verständigten Rettungsdienst fortgeführt wurden. Im Anschluss musste die Verunglückte in einem kritischen Zustand in eine Klinik eingeliefert werden. Die beiden Verunglückten hatten Schwimmwesten getragen. Das Kajak konnte von der Feuerwehr auf Höhe von Oferdingen geborgen werden. Neben dem Rettungsdienst sowie der Feuerwehr waren auch Mitarbeiter der DLRG und der Psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Bootsunglücks übernommen. (ms)

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