Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten; Einbruch in Bürogebäude

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein 14-Jähriger ist bei der Kollision mit einem Auto am Montagmorgen zwischen Scharnhausen und Nellingen verletzt worden. Der Jugendliche befuhr mit seinem Fahrrad gegen 7.30 Uhr den Radweg von einem Pferdehof kommend in Richtung Nellingen. An einer kreuzenden Straße stieß er mit dem von rechts kommenden Volvo eines vorfahrtsberechtigten 65-Jährigen zusammen, der in Richtung Niemöllerstraße unterwegs war. Beim Unfall erlitt der 14-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Vom Rettungsdienst wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 1.500 Euro. (mr)

Kirchheim (ES): Betrunken von Fahrrad gestürzt

Ein mutmaßlich betrunkener Radfahrer ist am Montagabend von seinem Fahrrad gestürzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Der 63-Jährige war gegen 20.20 Uhr auf der Isolde-Kurz-Straße unterwegs und wollte von der Fahrbahn auf den Gehweg auffahren. Hierbei verlor der Mann die Kontrolle über sein Rad, stürzte zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Da der Radfahrer erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand, ein Test hatte ein vorläufiges Ergebnis von über 1,5 Promille ergeben, musste sich der 63-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Der Radfahrer sieht jetzt einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen. (ms)

Bisingen (ZAK): Einbruch in Bürogebäude

In ein Bürogebäude in der Otto-Hahn-Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 21.30 Uhr und 5.50 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude. In der Folge stemmte er teils mit brachialer Gewalt weitere Türen zu den Büros auf und durchwühlte dort die Schränke und Schreibtische auf der Suche nach Stehlenswertem. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß er dabei auf einen geringfügigen Bargeldbetrag, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der von dem Kriminellen hinterlassene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt und übersteigt damit den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Dautmergen (ZAK): Kollision mit Gegenverkehr

Eine Schwerverletzte, zwei nicht mehr fahrtaugliche Autos und ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen bei Dautmergen. Gegen 6.10 Uhr war ein 21 Jahre alter Mann mit einem Mercedes auf dem Balinger Weg in Richtung Dormettingen unterwegs. Nach einer langgezogenen Linkskurve kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Hyundai einer 31-Jährigen. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge dürfte der junge Mann nicht äußerst rechts gefahren sein. Beim Zusammenstoß erlitt die 31-Jährige, die nach derzeitigem Kenntnisstand nicht angegurtet war, schwere Verletzungen. Sie wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Mercedes-Lenker blieb wie bislang bekannt unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (mr)

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