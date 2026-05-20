Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Einbruch, Betrugsdelikte, Auseinandersetzungen

Reutlingen (ots)

Nach Verkehrsunfall in Klinik gebracht

Eine Radfahrerin musste nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr die 65-Jährige kurz nach 19 Uhr die Busspur der Gartenstraße aufwärts. An der Kreuzung mit der Schulstraße kam es zur Kollision mit dem von dort einbiegenden Mercedes eines 21-Jährigen, wobei die Radlerin zu Boden stürzte und verletzt wurde. Sie kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Autofahrer gab an, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Der Sachschaden beträgt circa 3.500 Euro. (mr)

Nachfolgende Pressemitteilung wird auf Bitten des Polizeipräsidiums Stuttgart veröffentlicht. Sie finden die Pressemitteilung auch unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6278130

Böblingen/Metzingen/Stuttgart: Mit mutmaßlich gestohlenem Auto Unfall verursacht - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Polizeibeamte haben am Dienstag (19.05.2026) einen 18 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, gegen 13.40 Uhr mit einem mutmaßlich gestohlenen Renault auf der Bundesstraße 10 bei einem Verkehrsunfall sechs Fahrzeuge beschädigt zu haben. Auch die beiden Mitfahrer, einen 18 Jahre alten Mann und eine 18-jährige Frau nahmen die Beamten vorläufig fest. Der schwarze Renault Twingo fiel Zeugen bereits gegen 06.15 Uhr in der Olgastraße in Metzingen auf, als er über eine Verkehrsinsel gefahren sein soll. Gegen 11.45 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass auf der Bundesstraße 312 in Richtung Stuttgart aus dem Renault Gegenstände geworfen wurden. Eine Fahndung nach dem Renault verlief zunächst ohne Erfolg. Kurz nach 12.00 Uhr fiel der Renault in Stuttgart in der Heilbronner Straße auf, als er in auffälliger Fahrweise Richtung Pragsattel fuhr, Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Trotz intensiver Fahndung blieb der Renault zunächst verschwunden, bis Polizeibeamte ihn gegen 13.30 Uhr in der Pragstraße sahen, wie er in Richtung Pragsattel fuhr. Noch bevor es den Beamten gelang, den Renault anzuhalten, fuhr er die Heilbronner Straße Richtung Zuffenhausen, bog an der Friedrichswahl verbotenerweise nach links auf die Abfahrt der Bundesstraße 10 ab und fuhr entgegen der Fahrtrichtung weiter. Dabei beschädigte er sechs Fahrzeuge, die dort an einer roten Ampel standen. Nachdem der Renault liegenblieb, nahmen Polizeibeamte den 18-jährigen Fahrer sowie seine beiden mutmaßlichen Komplizen vorläufig fest. Der Fahrer stand mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss, er musste eine Blutprobe abgeben. Ermittlungen ergaben, dass der Renault Twingo in der Nacht zum Dienstag (19.05.2026), zwischen 22.30 Uhr und 05.55 Uhr in der Schönaicher Straße in Böblingen gestohlen wurde. Der Schaden beim Unfall beträgt mehrere 10.000 Euro. Die 18-Jährige, die sich gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt hatte, sowie der 18 Jahre alte Beifahrer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, der Fahrer wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden. (PP Stuttgart)

Metzingen (RT): Versuchter Betrug durch Schockanruf (Warnhinweis)

Beinahe hätten dreiste Telefonbetrüger am Dienstag einen Senior aus Metzingen um eine hohe Summe Bargeld gebracht. Der Mann erhielt am Nachmittag einen Anruf, in dem ihm die frei erfundene Geschichte mitgeteilt wurde, dass seine Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Für die Freilassung der angeblich festgenommenen Angehörigen sei nun eine Kaution erforderlich. Der in Sorge um seine Enkelin versetzte Senior schenkte dem Glauben und bereitete eine fünfstellige Summe Bargeld für die vereinbarte Abholung an seiner Wohnanschrift vor. Durch das zufällige Eintreffen der Tochter des Seniors konnte die Übergabe verhindert werden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die mutmaßliche Abholerin bereits vor Ort. Die Kriminelle flüchtete anschließend. Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (mr)

Filderstadt (ES): Radfahrerin in Bernhausen von Taxi erfasst

Eine Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag in Bernhausen von einem Taxi erfasst und verletzt worden. Kurz nach 17 Uhr war der Taxi-Fahrer auf der Eierwiesenstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Talstraße abbiegen. Dabei übersah er die 28 Jahre alte Radlerin, die auf dem für den Fahrradverkehr freigegebenen Gehweg fuhr und die Straße queren wollte. Bei der anschließenden Kollision wurde die Frau verletzt. Sie begab sich eigenständig in eine Klinik. (mr)

Filderstadt (ES): Durch Schläge verletzt

Gegen zwei 15-Jährige und einen noch unbekannten mutmaßlichen Komplizen ermittelt seit Dienstagabend die Polizei. Die Jugendlichen sollen gegen 19.45 Uhr im Bereich des Klärwerks zwischen Sielmingen und Neuhausen auf einen bekannten Gleichaltrigen eingeschlagen und eingetreten sowie dessen Hab und Gut gefordert haben. Dabei soll auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein. Der Geschädigte wurde dabei verletzt, benötigte vor Ort jedoch keine medizinische Versorgung. Die beiden bekannten Tatverdächtigen konnten im Rahmen der Fahndung, die nach dem Notruf eines Zeugen eingeleitet worden war, angetroffen werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Durch Schockanruf betrogen (Zeugenaufruf / Warnhinweis)

Ein ältere Frau aus Echterdingen ist im Laufe des Dienstags von dreisten Kriminellen mit der Masche des sogenannten Schockanrufs um eine fünfstellige Summe an Wertsachen gebracht worden. In einem Telefonat gaukelte man ihr vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur durch die Bezahlung einer Kaution vor einer Inhaftierung bewahrt werden könne. Die in Sorge versetzte Geschädigte schenkte der frei erfundenen Geschichte Glauben und übergab am Nachmittag an ihrer Wohnanschrift an einen Komplizen Schmuck und Münzen. Später flog der Betrug auf. Der Abholer ist circa 20 bis 30 Jahre alt. Bekleidet war er mit einem schwarzen Oberteil und einer kurzen, weißen Hose. Zeugen, die im Wohngebiet Stangenstraße im Laufe des Dienstagnachmittags verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. Die Polizei warnt außerdem: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (ms)

Rottenburg (TÜ): Unfall bei Überholmanöver

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ist es am Dienstagmittag auf der L 372 gekommen. Kurz vor 13.30 Uhr war ein 30 Jahre alter Mann mit einem Mercedes auf der Landesstraße von Wurmlingen herkommend in Richtung Rottenburg unterwegs. Nach Ende einer leichten Rechtskurve setzte er zum Überholen an und übersah hierbei den entgegenkommenden VW einer 39-Jährigen. Beide Personen wichen daraufhin jeweils nach rechts aus, wodurch eine Frontalkollision verhindert werden konnte. Dennoch streiften sich die Fahrzeuge, wodurch der Mercedes von der Fahrbahn abkam und auf einem Radweg stehen blieb. Die 39-Jährige erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 60.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Die im Zuge der Unfallaufnahme erforderliche Straßensperrung konnte gegen 15.15 Uhr wieder aufgehoben werden. (mr)

Schömberg (ZAK): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer hat sich am Dienstagmittag in Schömberg ereignet. Gegen 13.40 Uhr missachtete ein 72-jähriger Radler beim Linksabbiegen im Bereich Balinger Straße / Dautmerger Straße den Vorrang einer 38 Jahre alten Autofahrerin, worauf es zur Kollision kam. Dabei stürzte der Senior. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst in eine Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von einigen hundert Euro. (mr)

Winterlingen (ZAK): Nach Auseinandersetzung am Sonntagmorgen in Benzingen: Beteiligter schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 17.05.2026 / 12.19 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6276281

Im Fall der körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am frühen Sonntagmorgen in Benzingen sucht der Polizeiposten Winterlingen Zeugen. Wie bereits berichtet, hatte dort unter anderem ein 19-Jähriger mehrere Schläge gegen den Kopf bekommen. Entgegen der ersten Erkenntnissen vor Ort erlitt der Heranwachsende schwere Verletzungen, die operativ behandelt werden müssen. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 07434/9390-0 mit dem Polizeiposten in Winterlingen in Kontakt zu treten. (mr)

Geislingen (ZAK): In Firma eingebrochen

In eine Firma im Blütenweg im Ortsteil Binsdorf ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Ersten Ermittlungen nach gelangten bislang unbekannte Täter gegen 23 Uhr über eine auf der Gebäuderückseite liegende, aufgehebelte Tür ins Innere. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Bargeld. Mit etwas Wechselgeld in bislang unbekannter Höhe verließen sie im Anschluss die Tatörtlichkeit. Der angerichtete Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Balingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

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