Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit mutmaßlich gestohlenem Auto Unfall verursacht - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Böblingen/Metzingen/Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (19.05.2026) einen 18 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, gegen 13.40 Uhr mit einem mutmaßlich gestohlenen Renault auf der Bundesstraße 10 bei einem Verkehrsunfall sechs Fahrzeuge beschädigt zu haben. Auch die beiden Mitfahrer, einen 18 Jahre alten Mann und eine 18-jährige Frau nahmen die Beamten vorläufig fest. Der schwarze Renault Twingo fiel Zeugen bereits gegen 06.15 Uhr in der Olgastraße in Metzingen auf, als er über eine Verkehrsinsel gefahren sein soll. Gegen 11.45 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass auf der Bundesstraße 312 in Richtung Stuttgart aus dem Renault Gegenstände geworfen wurden. Eine Fahndung nach dem Renault verlief zunächst ohne Erfolg. Kurz nach 12.00 Uhr fiel der Renault in Stuttgart in der Heilbronner Straße auf, als er in auffälliger Fahrweise Richtung Pragsattel fuhr, Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Trotz intensiver Fahndung blieb der Renault zunächst verschwunden, bis Polizeibeamte ihn gegen 13.30 Uhr in der Pragstraße sahen, wie er in Richtung Pragsattel fuhr. Noch bevor es den Beamten gelang, den Renault anzuhalten, fuhr er die Heilbronner Straße Richtung Zuffenhausen, bog an der Friedrichswahl verbotenerweise nach links auf die Abfahrt der Bundesstraße 10 ab und fuhr entgegen der Fahrtrichtung weiter. Dabei beschädigte er sechs Fahrzeuge, die dort an einer roten Ampel standen. Nachdem der Renault liegenblieb, nahmen Polizeibeamte den 18-jährigen Fahrer sowie seine beiden mutmaßlichen Komplizen vorläufig fest. Der Fahrer stand mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss, er musste eine Blutprobe abgeben. Ermittlungen ergaben, dass der Renault Twingo in der Nacht zum Dienstag (19.05.2026), zwischen 22.30 Uhr und 05.55 Uhr in der Schönaicher Straße in Böblingen gestohlen wurde. Der Schaden beim Unfall beträgt mehrere 10.000 Euro. Die 18-Jährige, die sich gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt hatte, sowie der 18 Jahre alte Beifahrer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, der Fahrer wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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